Meteo Enna, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle prime ore della notte e mantenendosi alta anche durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 17,6°C e i 26,5°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,2 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,1°C. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e le probabilità di precipitazioni si manterranno intorno al 60%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con venti provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,7°C intorno alle 9:00. Anche in questa fase, l’umidità si manterrà elevata, attorno al 57%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento con l’apparizione di nubi sparse, ma il cielo rimarrà perlopiù coperto. Le temperature toccheranno il picco massimo di 26,5°C alle 13:00, per poi scendere a 25,4°C alle 15:00. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,4°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che salirà fino al 63%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che si ridurranno a circa 1,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità alta e la presenza di vento leggero continueranno a caratterizzare il clima locale. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo stabile, ma con scarse possibilità di sole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 52 % 4.1 SSE max 6.7 Scirocco 83 % 1015 hPa 5 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 44 % 4.1 SE max 5.2 Scirocco 86 % 1014 hPa 8 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 6.5 SO max 10.3 Libeccio 71 % 1015 hPa 11 cielo coperto +25.5° perc. +25° Assenti 14.4 OSO max 19.7 Libeccio 37 % 1013 hPa 14 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 15.4 OSO max 17.9 Libeccio 26 % 1011 hPa 17 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° Assenti 9.6 SO max 19.9 Libeccio 46 % 1012 hPa 20 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 1.7 SSE max 2.3 Scirocco 60 % 1013 hPa 23 cielo coperto +17.6° perc. +17° Assenti 1.8 N max 2.3 Tramontana 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:29

