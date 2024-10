Meteo Catanzaro, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

StrettoWeb

Martedì 15 Ottobre a Catanzaro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della temperatura nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma che si schiarirà progressivamente, portando a un pomeriggio di sole. La temperatura massima si attesterà intorno ai 25,3°C, mentre la minima sarà di circa 17,3°C durante la notte. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si manterrà attorno ai 17,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 61%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa. La mattina inizierà con un cielo nuvoloso, ma già dalle prime ore si assisterà a un graduale miglioramento, con la temperatura che salirà fino a 21,3°C alle 07:00. La ventilazione sarà leggera, proveniente da Nord-Ovest, con velocità di circa 2,2 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura che raggiungerà il picco di 25,3°C intorno alle 12:00. Le condizioni di sereno continueranno fino alle 17:00, quando la temperatura inizierà a scendere, attestandosi attorno ai 18,3°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 48% e il 79%.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione della ventilazione. La pressione atmosferica rimarrà costante, attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre giovedì potrebbe esserci un lieve calo, ma senza significative variazioni. Gli amanti del sole potranno godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 7.7 NO max 8.6 Maestrale 58 % 1019 hPa 5 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 5.6 NNO max 6.4 Maestrale 58 % 1019 hPa 8 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° Assenti 5.3 SE max 4.8 Scirocco 47 % 1020 hPa 11 nubi sparse +25.2° perc. +24.9° Assenti 9.6 SE max 8.7 Scirocco 44 % 1020 hPa 14 cielo sereno +23.9° perc. +23.7° Assenti 9.6 SSE max 7.8 Scirocco 52 % 1019 hPa 17 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° Assenti 1.3 N max 4.1 Tramontana 79 % 1020 hPa 20 poche nuvole +18.1° perc. +18° Assenti 3.3 NNO max 4.6 Maestrale 75 % 1021 hPa 23 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 3 N max 4.7 Tramontana 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:11

