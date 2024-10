Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Sabato 26 Ottobre, Caltanissetta si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% per l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,9°C e i 19,9°C. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da sud-est, accompagnerà il clima, con velocità che varieranno da 2,1 km/h a 12,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,2°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che si aggirerà attorno all’88%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 2,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante, mantenendo il cielo completamente coperto.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,3°C entro le ore centrali. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 47%. I venti continueranno a soffiare da sud-est con intensità leggera, creando una brezza piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, senza segni di schiarite.

Nel pomeriggio, si registrerà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 18,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 60%. I venti, sempre da sud-est, si faranno sentire con una velocità di circa 11,1 km/h, mantenendo un clima fresco e gradevole. La nuvolosità continuerà a dominare il cielo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino ai 14,8°C. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre i venti rimarranno leggeri. La copertura nuvolosa persisterà, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti sostanziali, e il clima continuerà a mantenersi stabile. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere schiarite nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 2.4 SE max 2.6 Scirocco 90 % 1023 hPa 5 cielo coperto +14.1° perc. +14° Assenti 2.7 ESE max 2.7 Scirocco 92 % 1023 hPa 8 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 6.1 SE max 10.2 Scirocco 77 % 1024 hPa 11 cielo coperto +19.3° perc. +18.5° Assenti 10.7 SSE max 12.7 Scirocco 47 % 1023 hPa 14 cielo coperto +19.6° perc. +18.8° Assenti 12.1 SE max 14.4 Scirocco 43 % 1021 hPa 17 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 7.3 SSE max 14.3 Scirocco 69 % 1022 hPa 20 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 5.7 ESE max 10.1 Scirocco 74 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° Assenti 5.8 E max 5.9 Levante 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:09

