Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Mercoledì 30 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,4°C. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata piacevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 30%, con venti leggeri provenienti da Nord-Nord Est a una velocità di circa 4,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che salirà fino a 22,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 14%, e i venti continueranno a soffiare leggeri da Ovest, con velocità variabili tra 2,4 km/h e 5,1 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 30% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una temperatura massima di 23,4°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 7,6 km/h da Nord Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 30%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1020 hPa.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno a circa 15,3°C. La copertura nuvolosa raggiungerà l’85%, con venti leggeri da Est-Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 68%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni suggeriscono un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Domani, giovedì, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, mentre venerdì potrebbe portare qualche pioggia leggera. Gli amanti del sole e delle temperature miti potranno approfittare di questa giornata di meteo favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 4.3 NNE max 4.2 Grecale 76 % 1023 hPa 3 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.5 NNO max 3.4 Maestrale 75 % 1023 hPa 6 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 4.9 N max 4.8 Tramontana 64 % 1023 hPa 9 poche nuvole +19.7° perc. +18.7° Assenti 2.5 O max 2.9 Ponente 39 % 1023 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +21.9° Assenti 5.1 O max 7.6 Ponente 30 % 1021 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +21.7° Assenti 7.1 NO max 11.1 Maestrale 35 % 1020 hPa 18 poche nuvole +16.8° perc. +16.2° Assenti 1.3 ENE max 3.4 Grecale 63 % 1022 hPa 21 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 4.8 ENE max 4.8 Grecale 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.