Meteo Agrigento, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

Le condizioni meteo di Agrigento per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno con una predominanza di nubi sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e un incremento della temperatura che raggiungerà i 23°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque su valori accettabili. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Agrigento registrerà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 19,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est a 8,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse. Alle 07:00, la temperatura salirà a 19,6°C, con una leggera brezza da Nord Est. La copertura nuvolosa scenderà al 50%, e l’umidità si ridurrà al 78%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, alle 12:00, si registrerà una temperatura di 23,2°C con poche nuvole e una leggera brezza da Sud.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 24% e il 30%, mantenendo condizioni di bel tempo. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,6 km/h.

La sera di Mercoledì si preannuncia serena, con un cielo che si presenterà quasi privo di nuvole. Alle 19:00, la temperatura scenderà a 19,2°C, con un’umidità che si manterrà attorno all’86%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Agrigento indicano un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con la possibilità di qualche nuvola in più nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° Assenti 8.9 SE max 12.9 Scirocco 89 % 1026 hPa 5 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° Assenti 6.1 NE max 6.9 Grecale 87 % 1026 hPa 8 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 11 % 3.1 ESE max 4.6 Scirocco 70 % 1028 hPa 11 nubi sparse +23° perc. +22.9° prob. 5 % 9.4 SE max 9.2 Scirocco 59 % 1026 hPa 14 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° prob. 4 % 11 SSO max 9.9 Libeccio 68 % 1026 hPa 17 poche nuvole +19.8° perc. +19.9° prob. 20 % 5.4 SO max 6.4 Libeccio 82 % 1026 hPa 20 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° prob. 5 % 6.4 E max 6.8 Levante 86 % 1027 hPa 23 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° Assenti 4.4 E max 4.9 Levante 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:14

