Meteo Agrigento, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Agrigento di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, per poi scendere nuovamente nella sera. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Agrigento presenterà un cielo coperto con una temperatura di +17,2°C e un’umidità del 72%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,4 km/h proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 16°C fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un incremento della temperatura che arriverà a +21,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 55%, mentre il vento, sempre da Est, si manterrà su valori compresi tra 10 e 15 km/h. Le condizioni di previsioni del tempo suggeriranno un miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse che renderanno la giornata più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con picchi di +21,8°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale di nuvolosità che varierà dal 32% al 40%. La ventilazione rimarrà leggera, con brezze che non supereranno i 16 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà nuovamente nuvoloso, con un’umidità che aumenterà fino all’83%. Le brezze leggere continueranno a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento di Lunedì 28 Ottobre evidenziano una giornata con temperature miti e una copertura nuvolosa variabile. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve aumento delle temperature e un cielo che potrebbe schiarirsi. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, mentre è consigliabile prestare attenzione all’umidità che potrebbe rendere l’aria più fresca nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 11.4 ENE max 17.5 Grecale 72 % 1024 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 14.3 ENE max 22.1 Grecale 76 % 1023 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 11.5 ENE max 15.9 Grecale 73 % 1024 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 13.1 ESE max 16 Scirocco 62 % 1024 hPa 12 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 14.3 SE max 14.6 Scirocco 55 % 1023 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 14.6 SSE max 16.2 Scirocco 61 % 1022 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 9.3 ESE max 13.5 Scirocco 79 % 1023 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 7.1 ESE max 9.3 Scirocco 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:09

