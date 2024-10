Meteo Agrigento, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C nelle ore centrali, mentre la copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99% nelle ore del mattino. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 10 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 16%, permettendo una certa visibilità del cielo. La mattina si aprirà con un cielo coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C entro le ore centrali della giornata. La nuvolosità si manterrà alta, con valori che toccheranno il 99%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria gradevole nonostante l’assenza di sole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19°C verso le ore serali. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 3%. Tuttavia, l’umidità si manterrà elevata, oscillando attorno all’82%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la comparsa di poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa scenderà al 18%, offrendo una visione più chiara del cielo. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Venerdì e Sabato si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento per i giorni successivi, quando le nuvole potrebbero finalmente lasciare spazio a schiarite più consistenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.9° perc. +18° Assenti 3.4 ESE max 4.2 Scirocco 88 % 1026 hPa 5 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° Assenti 5 NE max 5.1 Grecale 89 % 1027 hPa 8 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 3 ESE max 3.2 Scirocco 77 % 1027 hPa 11 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 9.3 SSE max 8.2 Scirocco 69 % 1027 hPa 14 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 10.4 S max 9.4 Ostro 71 % 1025 hPa 17 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 21 % 3.6 S max 5.2 Ostro 82 % 1026 hPa 20 poche nuvole +18.5° perc. +18.6° prob. 33 % 5.8 ESE max 7.1 Scirocco 86 % 1026 hPa 23 nubi sparse +18.1° perc. +18.2° prob. 30 % 6.3 E max 6.8 Levante 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:13

