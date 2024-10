Meteo Agrigento, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Agrigento per Domenica 20 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le previsioni del tempo indicano un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa, che porteranno a momenti di sole nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevedono ulteriori piogge, soprattutto nella sera.

Durante la notte, Agrigento sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà al 62%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 3,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge continueranno fino alle 07:00, quando la temperatura salirà a circa 16,8°C. A partire dalle 09:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura raggiungerà i 18,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 11% alle 12:00, quando la temperatura toccherà i 19,7°C.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una situazione di nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 60% alle 15:00, e si prevede un incremento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 17 km/h. Nonostante ciò, non si registreranno precipitazioni significative fino alle 16:00, quando si verificheranno piogge leggere.

La sera porterà un ritorno di cieli coperti e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C e la copertura nuvolosa sarà al 100%. Le piogge continueranno fino a tarda notte, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 19%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature in aumento e una diminuzione delle piogge. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché le perturbazioni potrebbero ancora influenzare il clima locale. Domani, ci si aspetta un cielo più sereno e temperature più elevate, mentre dopodomani le condizioni dovrebbero stabilizzarsi ulteriormente, portando a giornate più soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.7° perc. +15.6° prob. 51 % 2.7 ESE max 3.9 Scirocco 87 % 1015 hPa 5 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° prob. 39 % 6.2 E max 6.4 Levante 88 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.2 mm 9.8 ESE max 12.2 Scirocco 76 % 1017 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° prob. 11 % 16.5 SSE max 17.7 Scirocco 66 % 1018 hPa 14 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° prob. 5 % 17.6 SSE max 18.2 Scirocco 68 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.15 mm 12.9 SE max 18.8 Scirocco 79 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.11 mm 12.3 ESE max 19.8 Scirocco 81 % 1021 hPa 23 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° prob. 19 % 11.9 E max 17.5 Levante 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:18

