Messina, volontari puliscono la spiaggia del Ringo

Questo sabato pomeriggio 26 ottobre i volontari di MessinAttiva si incontreranno alla spiaggia del Ringo (fronte Ritrovo dello Stretto) dalle 15:00. L’obiettivo è sempre lo stesso: ripulire il litorale dai tantissimi rifiuti che vengono abbandonati sulla spiaggia o che il mare riconsegna. In città questa spiaggia è molto conosciuta per l’annoso problema delle tantissima barche lasciate lì ad occupare uno spazio che, piuttosto, potrebbe essere a disposizione dei cittadini. Invece, nonostante le numerose iniziative, la spiaggia del Ringo è ancora ridotta a soli pochi centinaia di metri realmente fruibili, e per giunta sporchi. Per questo motivo i volontari hanno scelto di tornare su un luogo già interessato dalle loro iniziative volontarie, e che ha ancora tanto tanto bisogno di interventi come questo.

Per unirsi all’iniziativa è sufficiente portare con sé forza di volontà e voglia di partecipare al cambiamento. I guanti saranno consegnati in loco, così come i sacchi, gentilmente forniti dall’azienda MessinaServizi Bene Comune, che si occuperà anche della gestione dei rifiuti dopo l’evento.

