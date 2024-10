Il Messina Volley cede al tie-break in casa della Pol. Nino Romano

StrettoWeb

Nella 1ª giornata del Campionato di Serie C femminile il Messina Volley cede al tie-break contro la Polisportiva Nino Romano di Milazzo. Le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi riescono per due volte a pareggiare il vantaggio nel computo dei set da parte delle atlete di coach di Mauro Maccotta, per poi cedere soltanto nel quinto set.

Parte subito a testa bassa la squadra di casa con un 3-0 con protagonista il pallonetto e muro di Angela Bertè. Il Messina Volley reagisce ed accorcia a -1 (3-2) con Adriana Ignoto e Giulia Mondello. Alice Maccotta ed Alessandra Musicò determinano il +4 (7-3) per le locali, mentre il doppio punto di Giulia Pecoraro accorcia a -2 (8-6). Le ospiti completano la ricorsa (9-9) con l’ace di Stefania Fleres a riportare l’ago della bilancia verso le locali (+3; 13-10). Nuovo pareggio per le peloritane (13-13) e Sara Arena sigla il doppio vantaggio (13-15). Coach Maccotta chiama la pausa, ma un altro ace del centrale giallo-blu porta a 3 (13-16) i punti di vantaggio per il Messina Volley. Maccotta accorcia (-1; 16-17) ed è adesso coach Trimarchi a chiedere time-out. Claudia Puglisi pareggia (17-17), ma il Messina Volley torna avanti (17-19). Nuovo discrezionale per la squadra di casa e, dopo un batti e ribatti, l’ace di Maccotta determina il nuovo vantaggio locale (22-20). Time-out ospite con Bertè a mettere a terra il set-point (24-20). Mondello lo annulla, ma il team di Milazzo chiude il set a proprio vantaggio (25-21).

Michela Laganà e il muro di Pecorara aprono il secondo (1-3) in favore del Messina Volley. Il muro di Ginevra Pino trova il pari (4-4), ma il Messina Volley determina il break che gli consente di ottenere il +4 (5-9). Maccotta chiama la pausa e Laganà porta a 5 (5-10) il gap fra le due squadre. Il Messina Volley va +7 (8-15) con il secondo discrezionale del team di casa. Dopo un batti e ribatti la pipe di Maccotta e l’ace di Puglisi accorciano a -4 (15-19) con mister Trimarchi a chiamare time-out. Al rientro si assiste al nuovo break della squadra ospite chiuso dall’ace di Mondello e che porta a +8 (15-23) le giallo-blu. La palla a terra di Marika Arena pareggia il computo dei set (16-25).

Padrone di casa a testa bassa nel terzo parziale con un +6 (7-1) con Fleres S., Maccotta, Musicò, Puglisi e due volte Bertè. Il Messina Volley chiede la pausa, ma il muro di Maccotta sancisce il +10 (16-6). Secondo discrezionale per le ospiti e sempre Maccotta porta il gap a +12 (20-8). Puglisi sigla il set-point (24-11) annullato da Mariapia Lorusso e successivamente conquistato dalla Nino Romano (25-12).

Dopo un primo equilibio, le padrona di casa vanno avanti di quattro lunghezze nel quarto (9-5) con Bertè e Pino. Coach Trimarchi chiama la pausa e due volte Arena S. e il pallonetto di Lorusso portano a -1 (11-10) le ospiti. E’ adesso mister Maccotta a chiedere time-out con le locali che tornano a +3 (14-11). Maccotta sigla il +5 (17-12), mentre due punti di Pecoraro il -2 (17-15). Nuova pausa locale con il pallonetto di laganà a sancire il pari (18-18). La pipe di Mondello ribalta il punteggio (19-21), ma la Nino Romano pareggia e torna in vantaggio (22-21). Time-out ospite e pareggio con Arena S. (22-22). Maccotta sigla il 23-22 e Arena M. pareggia. Ancora Maccotta traccia il match-point, annullato dal Messina Volley che si porta avanti con il muro di Pecoraco (24-25), anteprima della conquista del set per le ospiti (24-26).

Punto a punto nel tie-break con la Bertè a segnare il +1 (8-7) e il cambio campo. Sempre l’attaccante del team di Milazzo porta +2 (10-8) il vantaggio per la squadra locale, con coach Trimarchi in pausa. Pino sigla il +4 (13-9) con il nuovo discrezionale per le ospiti. Il muro di Arena M. accorcia a -2 (15-11) con mister Maccotta in time-out. Al rientro dopo che il Messina Volley trova il -1 (13-12), capitan Giorgia Cuzzocrea e compagne realizzano i due punti che gli consentono di chiudere il match (15-12).

“Questo è un punto che ci fa capire tante cose – commenta coach Trimarchi a fine gara – in quanto abbiamo fatto alcune cose bene e altre peggio rispetto a questi due mesi di lavoro. Noi stiamo lavorando e portare questa partita al tie-break, in un contesto come questo, è una cosa buona. Dobbiamo fare i conti su quello che abbiamo visto di meno bello, ma per il resto e per il momento il bilancio possiamo farlo positivo. Il gioco, da entrambe le parti, è stato altalenante ed ad inizio campionato si sa che può essere così. Noi abbiamo avuto dei cali di tensione con degli errori di troppo consecutivi e questa è la parte meno positiva. Dall’altro canto, sul punto a punto di fine set abbiamo tenuto e dimostrato di avere un roster ampio che ci ha consentito un’ottima rotazione. Purtroppo l’infortunio di Giorgia Runci ci ha costretti a giocare tutta la partita con soltanto due centrali ma, come dicevo precedentemente, possiamo considerare un bilancio mediamente positivo”.

Pol. Nino Romano – Messina Volley 3-2 (25-21; 16-25; 25-12; 24-26; 15-12)

Polisportiva Nino Romano: Prizzi, Vallefuoco, Fleres F., Bertè 21, De Luca, Impellizzeri, Musicò 8, Puglisi 6, Fleres S. 4, Motta, Pino 5, Maccotta 20, Cuzzocrea (Cap.) (Lib. 1), Cucinotta (Lib. 2). All. Maccotta, 2° All. Foti

Messina Volley: Pecoraro 8, Lorusso 4, Mondello 13, Laganà (Cap.) 3, Ignoto 2, Runci, Sorbara, Arena M. 5, Biancuzzo 1, Pasa, Arena S. 8, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Arbitri: Lo Presti e Queck.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.