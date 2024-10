Messina, visita di commiato a palazzo Zanca del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Cordiale incontro, oggi, martedì 1° ottobre, a palazzo Zanca tra il sindaco Federico Basile e l’ing. Felice Iracà, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che lascia la nostra città per la nuova destinazione, al Comando di Catania. Ad accogliere Iracà, accompagnato dal nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina Giampiero Rizzo, erano presenti il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli e il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio. Il sindaco Basile ha ringraziato l’ing. Iracà per la preziosa attività svolta durante la sua permanenza a Messina, grazie a quello spirito di reciproca e pronta collaborazione. Nel corso dell’incontro, tra le parti sono stati discussi i temi connessi alle attività svolte dai Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di dare sempre maggiore impulso ai temi di salvaguardia del territorio.

Al neo Comandante Rizzo, proveniente dal Comando di Cosenza, il Sindaco ha dato il benvenuto sottolineando “l’amministrazione comunale continuerà come sempre – ha detto Basile – a portare avanti quella collaborazione interistituzionale che è fondamentale per potere individuare e programmare tutti gli interventi necessari in tema di ordine e sicurezza pubblica. Con il Comando dei Vigili del Fuoco c’è sempre stata una proficua sinergia che, ne sono certo, potrà essere ancora il valore aggiunto per affrontare al meglio le problematiche del nostro territorio e assicurare un efficace coordinamento nella risoluzione delle emergenze”. L’incontro si è concluso con lo scambio di auguri al Comandante Iracà per il suo futuro percorso professionale e quelli di buon lavoro al neo Comandante Rizzo, al quale Basile ha donato il crest della Città.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.