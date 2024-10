Messina, sul Viale San Martino la 1ª edizione di Unime Run | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta oggi pomeriggio in centro città la prima edizione di UniMe Run, una gara podistica organizzata dall’Ateneo in collaborazione con il Comune di Messina, nell’ambito degli Unime Games. La competizione ha coinvolto in una prima fase i docenti, il personale e gli studenti universitari e in una seconda la cittadinanza. Anche il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, ha percorso i 5 km nella zona pedonale del viale S. Martino, con partenza da piazza Cairoli.

All’evento e alla premiazione dei primi tre classificati, oltre al Rettore, erano presenti il Sindaco Federico Basile, l’Assessore Liana Cannata, la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini, la prof.ssa Graziella Scandurra, referente di Ateneo per Unime Games e Luca Famà dell’incubatore di idee Crescendo, co-organizzatore dell’evento.

Domani 6 ottobre, dalle ore 8.30 sino al pomeriggio, si svolgeranno le gare finali dei giochi e la Cerimonia di chiusura degli UniMe Games presso l’Anfiteatro della Cittadella sportiva. Tra i riconoscimenti, che celebreranno i risultati ottenuti dai team dipartimentali (con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo in base ai punteggi ottenuti), vi sarà anche un premio speciale dedicato alla memoria dell’ex Direttore del Dipartimento di Ingegneria, prof. Eugenio Guglielmino. A seguire ci sarà una festa con Dj-set nei locali dell’Officina.

