Messina, ultimati lavori strutturali agli ospedali di Mistretta e Lipari

“Siamo orgogliosi perché con oltre il 96% di interventi l’Asp di Messina è seconda in Sicilia per la consegna dei lavori del Pnrr. .iamo lieti di annunciare la conclusione con successo dei lavori presso gli ospedali di Mistretta e Lipari, un importante passo verso la realizzazione di strutture sanitarie all’avanguardia. L’Asp di Messina è orgogliosa di aver completato e di consegnare venerdì i lavori al nosocomio di Mistretta e lunedì all’ospedale di Lipari. Si tratta di interventi eseguiti con efficacia, solerzia e determinazione e volti a potenziare la sicurezza e la qualità strutturale dei nostri ospedali. Grazie all’impegno costante e alla collaborazione di tutti i professionisti coinvolti, siamo riusciti a consegnare in tempo i progetti che rispondono alle esigenze attuali e future della nostra comunità. L’obiettivo di garantire ambienti sicuri, sostenibili e all’avanguardia per la salute di tutti coloro che vi accedono è stato raggiunto. Continueremo a lavorare con abnegazione per migliorare ulteriormente le nostre infrastrutture sanitarie e assicurare standard qualitativi sempre più elevati”. A dirlo estremamente soddisfatto il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì.

Dettagli

Nel dettaglio, sono stati lavori realizzati per rendere gli ospedali più sicuri e sostenibili, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel caso dell’ospedale di Mistretta, il Direttore dei lavori è stato l’ Ing. Salvatore Trifiletti, l’ispettore di cantiere il Geometra Cristian Barone, il RUP lng. Giancarlo Lazzari e il coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva l’ Ing. David Previti. Il finanziamento complessivo per questo intervento è stato di €5.099.413,00 e l’impresa esecutrice è stata il Consorzio Stabile Ciro Menotti. Durante l’esecuzione dei lavori a Mistretta, sarà eseguito anche l’accertamento degli eventuali affreschi originali presenti sulle pareti interne, per valutarne la necessità di restauro. Per quanto riguarda l’ospedale di Lipari, i lavori hanno riguardato il miglioramento sismico e strutturale di diverse parti del nosocomio con un finanziamento di €3.062.440,00.

Il direttore dei lavori è stato l’Ing. Antonino Rifici, con la supervisione del direttore ufficio tecnico Salvatore Trifiletti, il RUP l’Ing. Giancarlo Lazzari e il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva l’Ing. Giovanna Pellegrino. L’impresa esecutrice per questo intervento è stata la coop. Service s. Coop p.a. – sicef. Entrambi i progetti esecutivi sono stati approvati con atto deliberativo, n. 3485/DG del 18/09/2024 per Mistretta e n. 3451/DG dello stesso giorno per Lipari.

