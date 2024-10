StrettoWeb

Il cadavere di un sub è stato trovato ad una trentina di metri dalla battigia della zona di San Pancrazio nel mare di Giardini Naxos (Messina). Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità della vittima.

