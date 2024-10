Messina, il trasporto pubblico preoccupa La Fauci: “è da potenziare”

StrettoWeb

“La situazione del trasporto pubblico a Messina richiede un’attenzione particolare da parte dell’amministrazione. Nonostante i recenti interventi sulla viabilità, come l’attivazione della nuova ZTL e la realizzazione di piste ciclabili, che hanno ridotto gli spazi di sosta per i mezzi privati, il potenziamento del trasporto pubblico non sembra aver tenuto il passo con queste modifiche in tutte le zone della città”. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente del Consiglio Comunale di Messina, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“Dobbiamo, infatti, constatare che ben 30 linee di trasporto pubblico siano dotate di un solo autobus, e che intere zone della città siano ancora prive di un servizio adeguato. Anzi, alcune di esse non sono mai state servite da un reale servizio. Tra le aree più penalizzate troviamo via Palermo, via Manzoni, Rione Santa Chiara, complesso Zancle Villaggio Svizzero, Badiazza, Bordonaro Sivirga, via Santa Marta e via Quod Quaeris”.

“Ho presentato un’interrogazione all’amministrazione per chiedere chiarimenti su questa grave carenza e per sollecitare azioni concrete. Nel documento, ho posto una serie di quesiti mirati a comprendere le ragioni di fondo di questa situazione critica. In primo luogo, ho chiesto di spiegare i motivi della mancata o insufficiente copertura del servizio nelle zone più penalizzate della città. Inoltre, ho sollecitato informazioni sull’esistenza di un piano di potenziamento del trasporto pubblico e, in caso affermativo, sulle tempistiche previste per la sua attuazione”.

“Un altro punto cruciale dell’interrogazione riguarda la risposta dell’amministrazione alla richiesta avanzata da Adis e Legambiente di attivare “una rete di superficie estesa a tutte le zone della città”. Infine, ho chiesto delucidazioni sulle misure concrete che si stanno adottando per aumentare la frequenza delle corse, con particolare attenzione alle linee attualmente servite da un solo autobus. Queste domande mirano a ottenere risposte chiare e a invitare l’amministrazione verso azioni efficaci per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico in tutta la città”.

“La mobilità è un diritto fondamentale dei cittadini e un servizio di trasporto pubblico efficiente è essenziale per ridurre il traffico privato e l’inquinamento. L’amministrazione non può continuare a ignorare le esigenze di intere zone della città. Auspico un intervento tempestivo per garantire a tutti i messinesi un servizio di trasporto pubblico degno di questo nome. Non possiamo parlare di città sostenibile e a misura d’uomo se interi quartieri restano isolati o mal serviti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.