Il Messina Tourism Bureau sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini

Il Messina Tourism Bureau sarà presente con uno stand dal 9 all’11 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini, la fiera di riferimento a livello internazionale per la promozione del turismo mondiale. Numerosi gli appuntamenti in programma per MTB alla tre giorni di Rimini, insieme ai co-espositori Città Metropolitana di Messina, Comune di Montagnareale e Progetto Circe (Comune di Casalvecchio Siculo).

Da segnalare l’incontro, in programma mercoledì 9 ottobre, tra i responsabili di MTB e un gruppo di buyers stranieri con l’obiettivo di promuovere il territorio e le straordinarie potenzialità turistiche. In occasione della prima giornata del TTG saranno presenti nello spazio espositivo l’assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo Elvira Amata ed il sindaco metropolitano Federico Basile.

La Fiera del turismo di Rimini è una delle principali kermesse del settore e vede la partecipazione di operatori internazionali, key player dei principali enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, aziende di trasporti, strutture ricettive, imprese che operano nei servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

