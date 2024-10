Messina Tourism Bureau a Rimini: incontro con un nutrito gruppo di buyers internazionali

StrettoWeb

Le bellezze di Messina e della provincia protagoniste al TTG Travel Experience di Rimini grazie alle iniziative del Messina Tourism Bureau che sta partecipando alla kermesse internazionale con uno stand ed una serie di appuntamenti volti alla promozione del territorio e del suo patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Alla tre giorni di Rimini, punto di riferimento del settore nel mondo, MTB è presente insieme ai co-espositori Città Metropolitana di Messina, Comune di Montagnareale e Progetto Circe (Comune di Casalvecchio Siculo).

Questa mattina, alla presenza del sindaco metropolitano Federico Basile e dell’assessore al Turismo Enzo Caruso si è svolto presso lo stand del Messina Tourism Bureau un incontro con un nutrito gruppo di buyers internazionali interessati a conoscere e inserire Messina nelle proposte turistiche dei Paesi di provenienza e sono già stati avviati i primi contatti per approfondire l’offerta del territorio. Messina Tourism Bureau ha inoltre partecipato con il delegato Cesare Fialà al “Meet & Match”, iniziativa riservata agli espositori che consente un contatto diretto con promoter, operatori del turismo e key player. Numerosi gli appuntamenti in programma anche domani oltre alla possibilità di degustare nello stand MTB i prodotti che portano i sapori e i profumi della nostra terra in tutto il mondo.

Le parole di Majolino

“Il Messina Tourism Bureau si conferma soggetto aggregatore dei diversi comprensori turistici della provincia e della città- ha dichiarato il presidente di MTB Gaetano Majolino- nonchè come prezioso supporto agli operatori turistici nelle azioni di promozione dei singoli territori”.

Presente il sindaco Basile

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato come Messina sia un territorio guida per il turismo siciliano, sia in termini di posti letto che di presenze turistiche e come appuntamenti di rilievo mondiale come l’Expo di Rimini siano importanti per lo sviluppo del comparto.

