Messina, torna la 2ª edizione di “Inclusivity Village 2024”

StrettoWeb

Venerdì 18 ottobre, alle ore 11, nella sala Falcone e Borsellino di palazzo Zanca a Messina, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile, cui prenderanno parte l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata, il direttore generale del Comune Salvo Puccio e la presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini sarà presentato il progetto “IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità” finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027. L’incontro sarà anche occasione per annunciare “Inclusivity Village 2024”, la manifestazione, giunta alla seconda edizione, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito di IncludiME, in programma a villa Dante, il 21 ottobre prossimo.

La giornata, incentrata sul claim “SIAMO TUTTIUGUALIDIVERSI”, intende lanciare un messaggio di inclusione socio-culturale attraverso forme di sensibilizzazione della cittadinanza e in particolare i giovani, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza. All’incontro sono stati invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni civili e militari, e del Gruppo editoriale GDS in qualità di media partner dell’evento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.