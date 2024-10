Messina: terremoto all’Amam, si dimette il direttore generale

StrettoWeb

Terremoto all’Amam di Messina, società che gestisce l’acqua nella città dello Stretto e da mesi alle prese con la crisi idrica. Si è dimesso, infatti, il direttore generale Pierfrancesco Donato. In una nota il Cda scrive: “nelle ultime ore, abbiamo ricevuto le dimissioni improvvise ed improvvisate, del Direttore Generale di AMAM. Questa comunicazione, nel contesto generale delle attività in corso, e considerato il quadro operativo complessivo, non può che suscitare perplessità e stupore. Non possiamo fare a meno di sottolineare che, negli ultimi mesi, il Consiglio di Amministrazione di AMAM aveva incalzato più volte il Direttore su specifiche questioni anche con apposite comunicazioni di servizio”.

“A seguito dei mancati riscontri si è provveduto, in data 27 e 30 settembre 2024, a formalizzare puntuale contestazione su questioni che hanno riguardato alcune dinamiche gestionali che hanno evidenziato delle criticità in più settori operativi della società. Abbiamo provveduto ad informare il Sindaco al fine di intraprendere nella sua qualità di socio unico i provvedimenti che riterrà più opportuni per ripristinare al più presto l’organo gestionale dell’azienda“, conclude la nota del Cda.

