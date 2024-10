Messina: al via la 2ª edizione del Sud Innovation Summit

StrettoWeb

Ha preso il via oggi, al Palacultura di Messina, la 2ª edizione del Sud Innovation Summit, il più grande evento dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione del Sud Italia, fondato da Roberto Ruggeri, promosso dal Comune di Messina e patrocinato dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Presentazione del Rapporto Sud Innovation 2024: il potenziale inespresso del Mezzogiorno

Durante la sessione inaugurale del Summit, è stato presentato per la prima volta il *Rapporto Sud Innovation 2024: Il potenziale inespresso del Mezzogiorno*, uno studio che evidenzia il ruolo chiave che il Meridione d’Italia può svolgere come hub di innovazione e sviluppo tecnologico. Secondo il rapporto, il Sud sta attraversando una fase di transizione significativa verso un modello economico più innovativo e tecnologicamente avanzato, dimostrando di possedere le risorse e le competenze necessarie per diventare un leader in questo ambito.

Alcuni dei dati più rilevanti emersi dal Rapporto mostrano che attualmente nel Sud Italia ci sono *107 startup* e *13 scaleup* che, negli ultimi 7 anni, hanno raccolto *328 milioni di euro* di finanziamenti in equity attraverso *173 round di investimento*. Questi investimenti si concentrano principalmente in settori strategici come l’aerospazio, l’ICT, l’agritech e le energie rinnovabili, sottolineando il potenziale di crescita e sviluppo del territorio.

Sud Innovation Summit: due giorni di ispirazione e azione

Il Sud Innovation Summit, che si svolge oggi e domani a Messina, è un punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione del Meridione. Con il tema di quest’anno, “Dall’ispirazione all’azione”, l’evento ospita speaker e top manager di aziende di rilievo nazionale e internazionale, tra cui A2A, Airbnb, Google Cloud, Microsoft Italia, PayPal, Samsung, e molte altre realtà leader nei settori della tecnologia e dell’innovazione.

Il Summit rappresenta una piattaforma per il confronto e lo sviluppo di nuove idee, riunendo istituzioni, università e imprese del Sud Italia con l’obiettivo di trasformare idee in azioni concrete per promuovere la crescita economica e sociale della regione.

Tra i partner istituzionali e aziendali di rilievo presenti al Sud Innovation Summit 2024 si annoverano: Adevinta/Subito.it, Alibaba, Booking, Cdp Venture Capital, Confindustria Bari, Crédit Agricole, Datapizza, Develhope, Expedia, Generation Italy, Invitalia, Mastercard, Ministero degli Affari Esteri, Plug and Play, PwC Italy, Sky tv, Spotify, Tim Enterprise, UniCredit, Uber, Wind Tre, e molte altre realtà protagoniste del panorama dell’innovazione. Il Sud Innovation Summit si conferma quindi come il fulcro dell’innovazione e della digitalizzazione nel Mezzogiorno, una piattaforma unica per incentivare il progresso tecnologico e trasformare il Sud Italia in un motore di sviluppo per tutto il Paese.

