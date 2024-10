Messina Street Food, Gioveni: “perché non utilizzare la prima parte dell’isola pedonale?”

StrettoWeb

“Se non ora quando?”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, nel giorno dell’inaugurazione dell’atteso e apprezzabilissimo evento dello Street Food, commenta così il fatto che anche quest’anno non si sia sfruttata una parte dell’isola pedonale di viale San Martino a Messina. “Lo scorso anno avevo chiesto all’assessore alle attività produttive Finocchiaro – ricorda Gioveni – di valutare la possibilità di utilizzare le aree della pedonalizzazione confinanti con piazza Cairoli, quanto meno fino all’incrocio con la via E.L. Pellegrino. Le 53 casette dislocate in entrambi i lati della piazza – prosegue il consigliere – genereranno evidentemente un affollamento non da poco, che per quanto auspicabile per la buona riuscita dell’evento, rappresenterà comunque per certi versi un piccolo disagio”.

“Di contro invece – aggiunge l’esponente di FdI – se una anche minima parte delle casette fosse stata allocata nelle due prime porzioni in ambo i lati dell’isola pedonale di viale San Martino, non solo vi sarebbe stata una migliore redistribuzione dei visitatori che affolleranno questa zona durante la quattro giorni, ma anche per la stessa area pedonale ormai permanente, sarebbe stata l’occasione per renderla sempre più attraente e funzionale alla finalità per la quale è stata istituita. A questo punto – conclude Gioveni – nel confermare il mio assoluto apprezzamento per un evento che ormai i Messinesi attendono ogni anno di questi tempi e che sarebbe anche opportuno che si organizzasse anche due volte l’anno, mi auguro che finalmente l’evento o gli eventi del 2025 possano prevedere anche questi ulteriori spazi da integrare con quelli ormai tradizionali”.

