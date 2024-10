Messina Street Food Fest: non solo cibo da strada ma attrazioni, musica e intrattenimento

StrettoWeb

“Divertiti con gusto” è il claim scelto per la VI edizione del Messina Street Food Fest, che tornerà a Piazza Cairoli dal 17 al 20 ottobre con un format rinnovato e con tante novità. Un menù ricchissimo con specialità tradizionali e molte new entry nel food village allestito in piazza, con 53 postazioni food, ma anche tanto spettacolo e intrattenimento. Il tema di quest’anno trae spunto dal celebre ‘Cirque du Soleil’ e, dunque, spazio a performance circensi itineranti, sofisticate e sorprendenti e altre inedite attrazioni. Il MSFF è stato presentato ieri sera nel corso di uno spettacolare evento di preview riservato alle autorità ed alla stampa che si è svolto a Villa Ida. La manifestazione è promossa ed organizzata da Eventivamente, in partnership con il Comune di Messina e Confesercenti Messina.

L’evento è supportato dal Progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive – Iniziativa “Sicilia che piace” 2024, altri partner istituzionali e con il contributo di tante aziende, che sostengono la kermesse del gusto, tra gli eventi più popolari e partecipati in Sicilia, ma con molti visitatori ogni anno anche dalla Calabria. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’amministratore unico di Eventivamente e presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, l’assessore comunale agli Spettacoli ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, l’assessore comunale alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, il direttore editoriale della ‘Gazzetta del Sud’ e presidente della SES Lino Morgante. Ha presentato la giornalista e food blogger Valeria Zingale.

“Chi partecipa al Messina Street Food Fest – ha commentato Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente e presidente di Confesercenti provinciale – non lo fa esclusivamente per degustare le diverse specialità di cibo da strada, ma perché sa di partecipare a un evento completo e immersivo, con tante sfumature di divertimento e convivialità. Il menù di quest’anno è ricchissimo, con 25 nuove specialità e adatto a tutti i gusti e, soprattutto a tutte le tasche. Non va dimenticato, inoltre, che i numerosi eventi collaterali sono assolutamente gratuiti e aperti a tutti e che quest’anno si arricchirà di uno spazio dedicato all’animazione, spazio che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale”.

“Inoltre – aggiunge Palella – il MSFF rappresenta una vetrina importante per gli operatori del food, che anche quest’anno hanno fatto a gara per esserci e farsi conoscere dal pubblico attraverso le loro proposte, a testimonianza che, quello che da sei anni organizziamo, è un format che non solo diverte e aggrega, ma rappresenta anche un valido sostegno al commercio sia dentro che fuori il village di piazza Cairoli”. L’amministratore di Eventivamente, infine, ha ricordato che, nell’ambito dell’ideale Ponte del Gusto creato quest’anno con Reggio Calabria e la Calabria, ha confermato la sua presenza al Fest il vicesindaco di Reggio Calabria Carmelo Versace.

Le novità del Messina Street Food Fest 2024

Le specialità di cibo da strada proposte spazieranno dai grandi classici della gastronomia messinese, al ritorno di pietanze nazionali molto apprezzate nelle precedenti edizioni, a tante new entry accuratamente selezionate tra le centinaia di proposte arrivate. Tra queste le sfogliatelle napoletane, nelle due variati riccia e frolla, il polpo alla Boccaccio, il panino con la salsiccia di suino nero iberico; poi massima attenzione per i celiaci con proposte gastronomiche pensate per loro. Immancabile il vincitore dello scorso anno, il cannolo di Piana degli Albanesi e specialità provenienti da altre regioni, come le bombette pugliesi.

Altra novità di questa edizione, l’ampliamento dell’offerta per i più piccoli e non solo, con la presenza della Compagnia Joculares – artisti di strada di altissimo valore conosciuti in tutta la Sicilia e non solo, con i loro spettacoli tra teatro e circo contemporaneo. Gli artisti saranno presenti in piazza ogni giorno dalle 18.00 alle 21.00 con trampolieri e performer, in linea con il tema scelto per la VI edizione del Fest. Come gli altri anni, sul palco la musica live di popolari band e dj set.

Nel corso della conferenza Stampa a Villa Ida si è parlato anche della media partnership con il Gruppo SES Gazzetta del Sud- RTP, che racconterà tutta la manifestazione con una sua postazione in piazza Cairoli per interviste, stand up e dirette. La collaborazione con il gruppo editoriale, nata lo scorso anno, ha portato ad un altro grande successo in termini di ascolti televisivi con il programma ‘MessinTavola’, una gara di cucina tra cuochi amatoriali, che si concluderà proprio giovedì 17 ottobre, quando su RTP andrà in onda l’ultima puntata con la proclamazione del vincitore, che il giorno dopo, venerdì 18 ottobre, verrà premiato sul palco di piazza Cairoli.

C’è tanta attesa, anche, per gli show cooking a scopo benefico, fiore all’occhiello del Messina Street Food Fest. Grandi chef stellati e non si alterneranno ai fornelli nella tendostruttura allestita per l’occasione come un vero e proprio ristorante. Quest’anno i piatti realizzati saranno abbinati ogni sera ad aziende vinicole diverse e accompagnati dalle specialità di nove maestri gelatieri. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: l’AIRC, il C.I.R.S. Casa Famiglia ETS e la Mensa di Sant’Antonio.

Il Messina Street Food Fest 2024 è patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo; Comune di Messina; Città Metropolitana di Messina; Università degli Studi di Messina; Unioncamere Sicilia; Camera di Commercio Messina; Confesercenti Messina; VisitME; Messina Città degli Eventi; Istituto d’Istruzione Superiore Antonello da Messina; Messenion Aps; Cral di Messina Città Metropolitana; Amam; Atm; Messina Servizi Bene Comune; Consorzio di Ricerca sul rischio biologico in Agricoltura; Vivenda.

Orari di apertura della manifestazione:

Giovedì 17 dalle 18.00 all’1.00, venerdì 18 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 19 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 20 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

