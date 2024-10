Messina, sentenza apprendista: “in primo grado ragione ad Atm, ricorreremo in Cassazione”

StrettoWeb

Sul caso di un ex operatore di esercizio assunto con contratto di apprendistato professionalizzante con cui Atm Messina ha deciso di non proseguire il rapporto di lavoro, l’azienda precisa: “Atm spa ha sempre agito con correttezza e trasparenza e porterà le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Rammentiamo alle organizzazioni sindacali Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa che la sentenza di primo grado aveva visto soccombere il ricorrente, ritenendo legittima l’interruzione del rapporto di lavoro al temine del periodo di apprendistato”.

“Siamo dunque certi di poter dimostrare in Cassazione di aver agito nel pieno rispetto della normativa vigente. I toni scomposti di alcune sigle sindacali non ci stupiscono più e certamente non ci lasceremo intimorire, perché siamo consci che le scelte dell’Azienda sono sempre avvenute nel solco della legalità. Il principale obiettivo dell’Azienda Trasporti di Messina è continuare a crescere, migliorando costantemente i propri standard qualitativi, al fine di rendere il servizio di trasporto pubblico locale e i servizi connessi sempre più efficienti”, conclude Atm.

