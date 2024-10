Messina, Sciotto fa il compleanno ma nessuno può fargli gli auguri: il club “blocca” i tifosi, “toccato il fondo”

StrettoWeb

E’ paradossale l’autolesionismo del Messina. La società continua a farsi male da sola nonostante nessuno la segua più. Le poche comunicazioni ufficiali (ma non sul sito, perché quello viene “aggiornato” con una news al mese in media) sono sui social e, per chi non conoscesse la situazione, sembrerebbero quelle di un club tranquillo e sereno che programma normalmente la propria settimana. Certo, peccato che di mezzo c’è un Presidente che non ne vuole sapere e continua a “giocare” ogni estate; gli ultrà che disertano lo stadio, la tifoseria in generale disinteressata, le figuracce giovanili, le dimissioni poi ritirate di Modica e quelle del DG Trimarchi.

Però è tutto a posto, sono tutti contenti e felici. “Dopo 4 mesi di assenza per ragioni di salute, il presidente Pietro Sciotto ieri pomeriggio ha seguito a bordo campo la partitella con la Primavera. A fine allenamento il presidente, dopo avere salutato la squadra e lo staff, si è soffermato a lungo a parlare con l’allenatore Giacomo Modica e il ds Peppino Pavone. Oggi il presidente Sciotto compie gli anni e giungano gli auguri da parte di tutta la società”, ha scritto questa mattina il club, postando una foto di Sciotto. Con una società normale, in un momento normale, sarebbe pieno di commenti al post con tanto di auguri al Presidente. E invece quei commenti non ci sono, perché il club li ha limitati. I motivi? Abbastanza chiari, c’è poco da spiegare.

I commenti sono invece liberi a un post di qualche ora prima. Quelli con cui il Messina dice alla tifoseria di “affrettarsi” per le 100 maglie disponibili dopo l’iniziativa in attesa dello store online. Un post surreale “Affrettatevi… lo stock di 100 maglie si sta esaurendo. L’iniziativa ‘Regalati la maglia ufficiale per Natale’ sta riscuotendo grande successo“. Una descrizione serena ed entusiastica che manco al Real Madrid. E infatti l’ironia regna tra gli utenti. “Alla centesima maglia venduta sciotto annuncerà la cessione come regalo di Natale”, si legge in un commento. “Non vi do più un euro.. sei anni che regalo soldi”, in un altro. Ma anche “60 euro più la personalizzazione più la patch più lo sponsor più la spedizione??? ANNATIBBINNI!!!”, oppure “polli correte” o “Stiamo toccando il fondo…”. Ma il più significativo è “Sei rimasto Solo contro Tutti”.

