Dramma nella notte a Messina. Un giovane di 27enne, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un muro dello stadio Celeste, sul viale Gazzi, ed è morto a cause delle gravissime ferite riportate.

Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118, i quali hanno fatto di tutto per salvare lo sfortunato giovane.

