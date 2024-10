Messina Retrocomputing, la collezione storica dei computer al Sud Innovation Summit

StrettoWeb

Messina Retrocomputing, associazione senza scopo di lucro, parteciperà al Sud Innovation Summit il 3 e 4 ottobre 2024. Fondata da Biagio Natoli Orioles, Alessandro Coletta e Tonino Bisazza, l’associazione si occupa della conservazione, restauro e divulgazione della storia dei computer. Durante l’evento, verrà esposta una selezione della collezione di Messina Retrocomputing, con “macchine” che vanno dal 1977 al 1990, includendo i modelli che hanno segnato la storia dell’informatica.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Istituto Tecnico Verona Trento di Messina nell’ambito del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), alcuni studenti dell’indirizzo informatica saranno presenti all’evento per illustrare il funzionamento degli elaboratori, affiancati dai fondatori dell’associazione. Il Sud Innovation Summit offrirà un’opportunità unica per connettere il passato e il futuro della tecnologia. Messina Retrocomputing continuerà la propria missione di preservare e divulgare la storia dell’informatica, evidenziando come le innovazioni di ieri abbiano posto le basi per quelle di oggi.

