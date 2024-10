Messina: prosegue la maxi esercitazione anti sismica, verifiche sul PalaRescifina | FOTO

StrettoWeb

Oggi ultimo appuntamento delle esercitazioni di Protezione civile per la XIII edizione della Settimana della Sicurezza “Messina Risk Sis.ma 2024”. Domani, sabato 12 ottobre, alla presenza del sindaco Federico Basile, del prefetto di Messina Cosima Di Stani, del direttore generale del comune di Messina Salvo Puccio, dell’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli e del dirigente generale della Protezione civile Regione Sicilia Salvatore Cocina, a partire dalle ore 9, si terrà al Centro polifunzionale di Protezione civile a Contesse, la cerimonia conclusiva della manifestazione con numerosi interventi e la consegna degli attestati di partecipazione.

Le parole di Basile

“La 13ª edizione della settimana della sicurezza simula in vari scenari un sisma simile a quello del 1908 e testa i “Modelli di Intervento”, per la gestione dell’emergenza. Questa mattina è stata svolta l’esercitazione Messina Risk Sis.ma. 2024 e abbiamo verificato l’area del PalaRescifina che servirebbe come centro di ammassamento per gli aiuti che, in caso di calamità, arriverebbero a Messina”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile. “Il nostro sistema di Protezione civile è cresciuto sia nella fase preventiva che in quella operativa e per questo ringrazio la Protezione civile, gli enti, le associazioni di volontariato e gli uffici comunali che a vario titolo contribuiscono alla buona riuscita degli eventi organizzati”, conclude Basile.

