A Messina la presentazione del programma di interventi sugli impianti sportivi comunali

StrettoWeb

Giovedì 24 ottobre, alle ore 9.30, si terrà nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca, una conferenza stampa dell’amministrazione comunale relativa al programma straordinario di interventi sugli impianti sportivi comunali. All’incontro con i giornalisti, presente il sindaco Federico Basile, parteciperanno gli assessori Massimo Finocchiaro, Francesco Caminiti e Roberto Cicala; il direttore generale del Comune Salvo Puccio; il presidente della Patrimonio SPA Maurizio Cacace; e l’esperto comunale allo Sport Francesco Giorgio.

L’appuntamento sarà occasione per presentare la programmazione posta in essere dall’amministrazione comunale per gli interventi migliorativi e di adeguamento delle strutture sportive comunali, a partire nell’immediato da quelli di efficientamento energetico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.