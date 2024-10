Messina, presentato il programma delle iniziative per la Commemorazione dei Defunti, bus navetta gratuiti | INFO

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, insieme all’assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, ha tenuto un incontro a Palazzo Zanca per presentare le iniziative programmate dall’Amministrazione comunale, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti. Presenti inoltre i presidenti delle partecipate comunali Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato, Messina Social City Valeria Asquini, AMAM Paolo Alibrandi e la componente del CdA di ATM Carla Grillo; e il dirigente comunale competente Pietro Certo.

Le parole di Basile

“L’Amministrazione comunale, prima con De Luca e ora con me – ha spiegato il sindaco Basile – ha sempre dimostrato grande attenzione al tema dei cimiteri, anche in occasione della Commemorazione dei Defunti. Abbiamo previsto una serie di servizi e adempimenti che agevoleranno l’afflusso e il deflusso delle persone, affinché la visita di parenti e amici ai loro cari sia il più possibile confortevole. Le attività interessano il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani della città, dando il giusto decoro per renderli sempre più accoglienti. Gli interventi programmati prevedono pulizia, scerbatura, servizi di trasporto e utilizzo di bus navette, sostituzione di scale e di fontane e altri lavori. Ringrazio le associazioni di volontariato, le società partecipate, il Corpo di Polizia municipale e tutti coloro che a vario titolo forniscono la loro opera”.

Le parole di Minutoli

L’assessore Minutoli ha specificato che “i volontari, supporto costante e fondamentale delle manifestazioni, saranno impegnati nella Commemorazione dei defunti in duecento unità per tre giorni, con turni a rotazione. Abbiamo previsto lavori e interventi vari, tra cui la sostituzione di 60 scale vetuste con altrettante nuove e più funzionali, migliorando ulteriormente lo stato dei cimiteri cittadini. L’Amministrazione comunale ha impegnato ingenti risorse, circa 5 milioni di euro, per ampliare i loculi con altri 12.000 posti disponibili. Un lavoro iniziato da tempo che consentirà di ricevere una degna sepoltura. Dopo la lunga fase del Covid, torna sabato 2 novembre, alle ore 11, al Gran Camposanto, la celebrazione eucaristica, celebrata da S.E. Mons Cesare Di Pietro e il giorno successivo è programmata una messa per la comunità srilankese”.

I vertici delle società partecipate hanno illustrato i loro interventi, coordinati con l’Amministrazione comunale. La presidente Interdonato di Messinaservizi Bene Comune ha evidenziato che “Squadre di lavoratori garantiranno attività di pulizia, spazzamento, scerbatura e potatura dei cimiteri, lo svuotamento dei carrellati e la predisposizione di piantine all’ingresso di ogni cimitero”. Il presidente Asquini di Messina Social City ha sottolineato che “dalle ore 8.30 sino alle 16.30, dal 31 al 3 novembre, numerosi mezzi, con e senza pedana, si occuperanno dello spostamento e del trasporto all’interno dei cimiteri”. Secondo il presidente Alibrandi dell’AMAM “Abbiamo previsto la sostituzione di fontane vetuste, mentre un numero congruo di operatori saranno pronti ad intervenire per qualsiasi disagio che si dovesse verificare nei cimiteri a nord, sud e centro della città“. La componente di ATM Grillo ha concluso che “Ci saranno bus navetta gratuiti dal parcheggio di villa Dante sino al Gran Camposanto, dalle ore 8 sino alle 16, con frequenza oraria di dieci minuti; stesso servizio, con frequenza di mezz’ora, dal villaggio di Torre Faro sino al cimitero di Granatari”.

