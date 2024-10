Messina, presentata la giornata mondiale della vista

Presentata la ‘Giornata Mondiale della vista’, che a Messina è organizzata dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione provinciale. Il tema di quest’anno: ‘L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo’. È un appuntamento istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione delle malattie oculari. In Italia la Giornata è promossa dall’Iapb Italia (l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e dall’Uici.

La Giornata è stata illustrata durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, per il Comune di Messina, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Pietro Currò; il presidente provinciale dell’Uici, Costantino Mollica; i consiglieri della sezione messinese, Angelina Benvegna; Maurizio Gemelli e l’oculista del laboratorio oculistico Uici, Maria Briguglio.

“Sostituisco il sindaco Federico Basile, che è fuori città, ma avrebbe voluto essere qui con noi. Personalmente ho un rapporto di amicizia da anni con l’Uici, essendo stato in passato nel consiglio d’amministrazione della stamperia Braille a Catania e poi anche all’istituto Florio di Palermo. Anni che rimangono, perché vivere questa realtà da vicino, in modo pratico, è qualcosa che ti segna: quindi per me sono stati anni di lezioni di vita. Esperienze attraverso le quali sono sempre più convinto che bisogna lavorare tutti insieme per portare sempre l’uomo al centro”, afferma l’assessore.

Il presidente provinciale dell’Uici, Costantino Mollica, ha ricordato “il valore della prevenzione, in particolare bisogna sottoporsi a screening oculistici almeno una volta all’anno, perché è fondamentale anche per prevenire spesso malattie ‘silenziose’ che poi si presentano improvvisamente nella loro drammaticità. Non a caso noi come Unione prevediamo, non solo oggi, ma in diversi periodi dell’anno controlli agli occhi che sono aperti a tutti i cittadini”.

Per l’oculista, Maria Briguglio “è importante già controllare la vista in età pediatrica, nel primo anno di vita nei tre anni successivi, prima dell’età scolare. Così possiamo prevenire disturbi visivi tra i quali, per esempio, l’occhio pigro, che se non preso in tempo può anche questo essere un danno irreversibile alla vista. In età adulta, poi, attenzione a quelle patologie che portano a una riduzione di vista, o peggio, mi riferisco in particolare a glaucoma e la maculopatia che sono sicuramente le patologie più frequenti, ma non dimentichiamo nemmeno la retinopatia diabetica sulla quale oggi ci sono molte novità dal punto di vista terapeutico”.

“La Giornata mondiale della vista’ – spiega il consigliere dell’Uici Angelina Benvegna – si celebra ogni anno il secondo giovedì del mese di ottobre. Ringraziamo l’Iapb Italia, che promuove questa iniziativa in collaborazione con la nostra Unione. A Messina diamo vita a diverse iniziative, quali i controlli oculistici gratuiti presso la nostra sede e poi una campagna informativa nelle piazze, dove distribuiamo materiale informativo”.

Il consigliere Uici, Maurizio Gemelli ha ricordato la storia centenaria dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti: “da centoquattro anni presenti e operativi sul territorio”, afferma. “Il nostro impegno per la prevenzione è sempre alto, perché le statistiche ci dicono che il 75 per cento dei problemi risolti sono proprio grazie alla prevenzione. A Messina abbiamo un ambulatorio oculistico all’avanguardia e i costi delle visite sono proprio ridotte quasi al costo del ticket: l’obiettivo è così offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a una visita di controllo in qualunque momento”.