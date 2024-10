Messina: a palazzo Zanca la presentazione della pedalata cicloturistica rivolta ai croceristi che si trovano sulla MSC World Europa

StrettoWeb

Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca sarà presentata la pedalata cicloturistica “Sulle strade dello Squalo”, iniziativa patrocinata dal Comune di Messina e organizzata dall’associazione ASD Bici e Bike, in collaborazione con la compagnia di navigazione MSC Crociere. All’incontro prenderanno parte il presidente dell’ASD Silvano Martella, unitamente ai componenti il direttivo Enzo Rizzo e Giacomo Ingrao.

La pedalata ciclistica non agonistica è rivolta ai croceristi cicloamatori che si trovano a bordo della MSC World Europa, intenzionati a godersi durante lo sbarco a Messina del 15 ottobre prossimo, un’esperienza speciale per una passeggiata in bici lungo il percorso cittadino che conduce ai Colli San Rizzo, guidati dallo squalo dello Stretto, il campione messinese Vincenzo Nibali, cui si uniranno ciclisti locali dell’ASD e del Team Nibali.

Nibali giungerà a Messina proprio a bordo della MSC World Europa, insieme a lui i compagni di tante imprese ciclistiche Maurizio Fondriest, Domenico Pozzovivo e Raffaello Ferrara. I dettagli del programma saranno illustrati nel corso dell’incontro con i giornalisti.

