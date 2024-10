Messina, modalità e orari di accesso al Gran Camposanto e nei cimiteri cittadini

StrettoWeb

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Gran Camposanto e i tutti i cimiteri suburbani di Messina sono aperti da oggi, giovedì 31 ottobre, sino a domenica 3 novembre, con orario continuato dalle ore 8 alle 16.30. Per il maggiore afflusso di visitatori, non é autorizzato l’ingresso alle ditte che svolgono lavori a qualunque titolo dallo scorso martedì 29 ottobre sino a domenica 3 novembre, e sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto a tutte le autovetture private autorizzate, anche se munite di pass per i soggetti diversamente abili.

Inoltre, nelle giornate di oggi, giovedì 31 ottobre, domani, venerdì 1 novembre, e sabato 2, la ricezione dei cortei funebri e delle salme si effettua dall’ingresso lato Baglio.

