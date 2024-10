Messina, Mauro Fileccia: “nuovo waterfront e Ponte sullo Stretto daranno alla città un futuro straordinario”

StrettoWeb

L’area costiera della zona centro-sud di Messina cambierà aspetto grazie al PIAU (Programma Innovativo in Ambito Urbano) Programma “Porti e Stazioni“. Il progetto riqualificherà e cambierà radicalmente il centro di Messina. Con questo progetto si è ridefinito il perimetro di azione del PIAU che riqualifica tutta l’area di affaccio al mare che dal centro della città di Messina porta verso la zona Sud della città. Con il nuovo waterfront ci saranno nuovi spazi per il turismo, per lo sport, l’arte, le attività produttive e ci saranno nuove aree verdi, un cambiamento quindi totale della zona.

“Il progetto del nuovo water front centro sud, afferma Mauro Fileccia coFondatore di Ponte e Libertà, si inserisce nel quadro di interventi che con la costruzione del Ponte consegnerà alla comunità locale e all’intero Paese una città di grande respiro e ricettività internazionale. La rimozione dei binari, delle banchine e degli armamenti ferroviari permetterà una forte cucitura urbanistica del mare con il centro della città al pari, continua Fileccia, di quanto accadrà nel litorale centro Nord, dalla Falcata al Faro, con il nuovo waterfront conseguente alla rimozione degli approdi dei traghetti, del ripascimento delle spiagge e la creazione di una nuova stazione crocieristica; insomma un affaccio a mare con vista Ponte che darà allo Stretto una fruibilità senza pari”.

