Messina, l’omaggio a Puccini di Torrisi e Viagrande inaugura la nuova stagione del Teatro Val d’Agrò

Primo appuntamento con la stagione “Si alzi il sipario” curata dalla direttrice artistica Cettina Sciacca al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva (Messina). Il cartellone sarà inaugurato domenica 27 ottobre alle 18.30 dallo spettacolo “Vissi d’arte, vissi d’amore” (Produzione Bruno Torrisi e Riccardo Viagrande), una riduzione teatrale di Bruno Torrisi e Riccardo Viagrande. Protagonisti in scena il soprano Marianna Cappellani e al pianoforte Ninni Spina, con la voce recitante di Bruno Torrisi.

Lo spettacolo fa rivivere gli ultimi istanti di vita del grande compositore, Giacomo Puccini che, oltre le donne e la musica, amò profondamente la vita. Si è discusso molto sul rapporto tra Puccini e l’universo femminile, sia con riferimento ai personaggi delle sue opere, sia in rapporto alle donne incontrate nella sua vita. Frequente e ormai leggendaria è l’immagine di Puccini come impenitente donnaiolo, alimentata da diverse vicende biografiche e dalle stesse sue parole con cui amò definirsi “un potente cacciatore di uccelli selvatici, libretti d’opera e belle donne.” In realtà Puccini non fu il classico dongiovanni: il suo temperamento era cordiale ma timido, solitario e la sua natura ipersensibile lo portava a non vivere con troppa leggerezza i rapporti con le donne. Era stato d’altronde circondato dal gentil sesso sin da bambino, cresciuto dalla madre e con cinque sorelle.

Biglietti prezzo intero:18,00 euro

Biglietti under 18: 15,00 euro

Info prenotazioni e abbonamenti

Cell. 339 2727905

