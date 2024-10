StrettoWeb

E’ morto dopo una lunga agonia, Antonino Di Nardo, l’83enne che il 17 agosto scorso era stato investito in pieno centro a Patti da un’auto pirata mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. In corso le indagini per scovare il pirata della strada.

I funerali dell’anziano signore si terranno alle 15:30 di domani pomeriggio nella chiesa Santa Caterina di Montagnareale.

