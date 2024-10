Messina, De Luca (M5S): “positivi i primi interventi per il risanamento di Villa De Pasquale”

StrettoWeb

“Si cominciano a vedere i primi risultati dei lavori di manutenzione della meravigliosa Villa De Pasquale di Contesse, che si sono potuti realizzare grazie ai finanziamenti regionali che, in questi anni, attraverso i miei emendamenti, ho fatto arrivare nelle casse del Museo Regionale di Messina diretto da Orazio Micali, che ringrazio per la fattiva collaborazione. In particolare, è stato ripristinato l’impianto di illuminazione, risistemato il giardino e c’è stata anche la messa in sicurezza di diversi spazi”, annuncia l’on. Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle.

“Da diverso tempo, infatti, ho preso a cuore le sorti di questa meravigliosa villa suburbana, legata alla figura del cavaliere Eugenio De Pasquale, imprenditore che nel XIX secolo ereditò ed ampliò l’azienda di famiglia dedita alla coltivazione di agrumi, gelsomino e alla produzione di essenze e che rappresenta un vero e proprio tesoro di storia e tradizione. In questi giorni Villa De Pasquale sarà parzialmente aperta per alcune attività organizzate dal Museo Regionale e, adesso, il prossimo obiettivo è quello di rendere operativa la Fondazione Villa De Pasquale. La costituzione di questo nuovo Ente è stata prevista nel corso dell’ultima seduta di variazione di bilancio all’Assemblea Regionale di fine luglio, grazie a un mio provvedimento che prevede un finanziamento di quasi 400 mila euro per l’anno 2024. Bisogna che l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana completi al più presto l’iter burocratico per avere finalmente una nuova gestione di questo bene orientata alla sua completa valorizzazione”, conclude il deputato messinese.

