Domenica di sangue in provincia di Messina. Un drammatico incidente stradale avvenuto sul viadotto Colonna, tra Santo Stefano di Camastra e Mistretta, sulla strada statale 117, ha provocato la morte di un giovane di 33 anni.

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto si è scontrata con un’auto che proveniva dal senso opposto. Sul posto alcune ambulanze e le forze dell’ordine. L’arteria è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

