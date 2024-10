StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato in mattinata sulla Messina – Palermo. Varie auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati coinvolti in un sinistro nei pressi dello svincolo di Milazzo.

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia stradale ed un’ambulanza che ha portato due persone in ospedale. I feriti non sarebbero in pericolo di vita.

