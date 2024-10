Messina, inaugurato il nuovo centro odontoiatrico del Policlinico | FOTO

StrettoWeb

Un servizio per la città e soprattutto per i pazienti più fragili. È stato inaugurato oggi all’interno del padiglione CLOPD dell’AOU “G. Martino” il nuovo Centro di Salute Orale Senza Barriere del policlinico universitario di Messina. Una struttura, incardinata all’interno dell’U.O.C. di Odontoiatria e Odontostomatologia, diretta dal Prof. Giacomo Oteri, che punta a diventare un riferimento per quei pazienti, bambini o adulti, affetti da una disabilità e spesso non collaboranti, che anche per l’estrazione di un dente hanno bisogno di cure speciali e della presenza dell’anestetista dedicato. Spesso si tratta di persone autistiche o comunque con patologie particolari che non consentono con facilità un accesso alle cure convenzionali.

La nuova struttura operatoria è dotata di strumentazioni e tecnologie all’avanguardia che consentono di eseguire gli interventi odontoiatrici secondo elevati standard di sicurezza anestesiologica. All’interno è presente un sistema multimediale di ultima generazione con due monitor ad alta risoluzione, integrabili al PACS aziendale, per la visione in tempo reale di immagini radiologiche di supporto alle procedure chirurgiche.

Il progetto

L’opera realizzata è parte di un progetto vasto di implementazione complessiva del centro odontoiatrico dove sono stati di recente installati undici nuovi riuniti dentistici dotati di tutte le dotazioni per soddisfare le esigenze di cura dei Pazienti. È presente anche un’apparecchiatura radiologica tipo TAC – Cone Beam, per effettuare scansioni in 3D ad alta risoluzione del cranio, o di parti di esso, con bassi livelli di radiazioni assorbite dal paziente, collegabile al sistema multimediale dell’Ambulatorio Chirurgico nonché con il RIS/PACS dell’Azienda per la conservazione delle immagini e per il richiamo, in real time, degli stessi, qualora richiesto dagli Operatori.

Inoltre sono stati realizzati lavori per implementare le prestazioni degli impianti di produzione e distribuzione dell’aria compressa deumidificata, aspirazione/vuoto con separatore aria/solido di tipo “ciclonico” e acqua. Particolare cura è stata dedicata alla nuova installazione di un sistema di acqua purificata/osmotizzata.

I pazienti che eseguono interventi più complessi saranno accolti in stanze di degenza in day hospital, in compagnia dei propri familiari, e fruiranno di una recovery room per le fasi di induzione dell’anestesia e del risveglio.

La realtà appena inaugurata a Messina rappresenta il secondo centro pubblico della Sicilia orientale perché fino a questo momento l’unica struttura presente era quella di Acireale.

Il centro ha la peculiarità di essere inserito all’interno di un contesto di ospedale universitario dove molti pazienti sono già seguiti nell’ambito di percorsi specifici (pediatria, neuropsichiatria infantile, malattie neuromuscolari e metaboliche) e che d’ora in poi potranno, dunque, contare su una filiera di assistenza completa anche su tale fronte.

Un percorso, quello portato avanti dall’AOU, condiviso anche con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Messina in una logica virtuosa di sinergia e collaborazione proprio per favorire la presa in carico di tutti i soggetti che possono aver bisogno di un’assistenza così peculiare.

Le parole del Rettore

“Un traguardo importante – ha detto il Rettore Prof.ssa Giovanna Spatari – che non solo soddisfa l’aspetto fondamentale dell’assistenza con trattamenti mirati per pazienti fragili, ma al tempo stesso rappresenta un potenziamento per integrare ancor di più le competenze dei nostri studenti e specializzandi. Un ulteriore tassello che consentirà a coloro che ogni giorno frequentano questa struttura di acquisire esperienza sul campo con la gestione anche di casi più complessi”.

Le parole di Santonocito

“L’inaugurazione di oggi – ha detto il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito – si inserisce in un quadro complesso di interventi volti a potenziare il centro odontoiatrico della nostra azienda per renderlo all’avanguardia sul piano strutturale, tecnologico e impiantistico. Con l’implementazione di questo moderno ambulatorio chirurgico inoltre siamo in grado di offrire al territorio, e soprattutto a tante famiglie in difficoltà, una struttura in grado di rispondere al meglio alle esigenze di bisogni assistenziali speciali. È già complesso affrontare la quotidianità laddove occorre fare i conti con seri problemi di salute; l’auspicio è quello di poter sopperire al meglio alla crescente domanda da sempre registrata in tale ambito, supportando in modo concreto molti pazienti, messinesi e non”.

Le parole di Oteri

“La realizzazione del centro – ha sottolineato il Prof. Giacomo Oteri – si inserisce in un ampio progetto di rinnovamento di tutta l’area odontoiatrica del Policlinico Universitario ed è un obiettivo che abbiamo perseguito lavorando da diverso tempo affinché la struttura potesse avere tutte le caratteristiche necessarie per rispondere agli standard più elevati di efficienza e sicurezza. Un progetto, già finanziato anche con fondi di piano sanitario nazionale per un importo di 305.000 euro, sui cui l’Azienda ha scelto di investire con l’acquisizione di tutte le apparecchiature e strumentazioni necessarie. Da oggi l’U.O.C. di Odontoiatria e Odontostomatologia del Policlinico di Messina, che con i suoi 28 riuniti odontoiatrici rappresenta il centro universitario odontoiatrico più grande della Sicilia, si dota di una struttura che contribuirà ad arricchire l’offerta assistenziale sul territorio”.

