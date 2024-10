Messina Film Festival, Stefania Sandrelli chiuderà l’evento con lo spettacolo “Relazioni pericolose”

StrettoWeb

Evento speciale al Messina Film Festival – Cinema&Opera, in programma dal 30 novembre al 7 dicembre alla Sala Laudamo e al Teatro Vittorio Emanuele. In attesa di conoscere il programma dettagliato dell’evento, il direttore artistico Ninni Panzera, annuncia che il festival sarà chiuso da Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano e attualmente sul grande schermo nell’ultimo film di Paolo Sorrentino “Parthenope”. La grande attrice interpreterà “Relazioni pericolose”, un reading in cui, su musiche di Pietro Mascagni, sarà Santuzza, protagonista di Cavalleria rusticana. Con lei sul palco il pianista Rocco Roca Rey e il soprano Daria Masiero. Lo spettacolo è inquadrato nella più ampia sezione del Festival dedicata alle varie versioni cinematografiche di Cavalleria rusticana. Lo spettacolo, che ha debuttato al Mascagni Festival di Livorno nell’agosto scorso, andrà in scena sabato 7 dicembre alle 21.00 al Teatro Vittorio Emanuele.

“E’ un gradito ritorno quello di Stefania Sandrelli al Messina Film Festival, perché nel 1998 le era stata dedicata una importante retrospettiva e un volume in cui veniva raccontata la sua filmografia completa”, dichiara Ninni Panzera. La prevendita è aperta e i biglietti sono acquistabili al botteghino del Teatro Vittorio Emanuela (090 2408836 – da martedì a sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:40)) oppure online sul sito di Vivaticket al seguente link https://www.vivaticket.com/it/ticket/relazioni-pericolose/251318. Costo dei biglietti da € 10,00 a € 25,00.

Il Messina Film Festival – Cinema&Opera è realizzato grazie al contributo dell’Ente Teatro di Messina, dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo della Sicilia Film Commission, del Comune di Messina, di Unioncamere Sicilia, della Presidenza dell’ARS e CNA Sicilia. Media partner: Rai News 24, Rainews.it, Rai Italia, TGR Sicilia, MYmovies, Sicilia Spettacoli, Radio Taormina.

