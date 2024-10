Messina, il gruppo di Fdi sulle dimissioni del CdA di Amam: “cosa cova realmente sotto?”

StrettoWeb

“Potremmo dire che “finalmente la nostra richiesta è stata soddisfatta” e invece le odierne dimissioni in blocco del CdA di Amam che, appunto, avevamo già chiesto in tempi non sospetti e prima ancora dell’inizio della crisi idrica, le apprendiamo con moderata soddisfazione!” Si esprimono così i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Curró dopo la notizia delle dimissioni del presidente Bonasera e dei suoi consiglieri.

“La soddisfazione “moderata” – spiegano i consiglieri – è dettata dalla preoccupazione dovuta al fatto che l’azienda in questo momento di forte crisi si trova priva del suo direttore generale e da oggi anche della sua governance. Peraltro – ricordano Gioveni, Currò e Carbone – proprio il presidente Bonasera da noi stimolata sul tema durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, aveva dichiarato che “non si sentiva di lasciare l’azienda proprio mentre la barca affonda”. Quindi? Cosa cova sotto?? Cosa nascondono realmente, a questo punto, le dimissioni improvvise del direttore generale? Noi non sappiamo ancora cosa intenderà fare il sindaco Basile – proseguono gli esponenti di FdI – però è evidente che, in un periodo in cui ancora l’emergenza idrica non è affatto finita e in un periodo in cui ha avuto anche efficacia il nuovo contratto di servizio con la nuova incombenza del servizio di pronto intervento per la manutenzione stradale, la società non può affatto rimanere senza guida”.

“Riteniamo quindi – concludono Gioveni, Carbone e Currò – che le dimissioni del CdA siano certamente propizie per dare finalmente una svolta ad un’azienda che, al netto dell’impegno quotidiano del personale, non ci ha mai soddisfatto, ma non possiamo non evidenziare nello stesso tempo l’inopportunità delle stesse nella scelta della tempistica”.

