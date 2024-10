Messina, elezioni dell’ordine dei medici: rieletto Giacomo Caudo

StrettoWeb

La squadra del presidente Giacomo Caudo guiderà l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri per il prossimo quadriennio 2025-2028: si sono concluse le elezioni degli organi istituzionali con la riconferma della lista “Innovare sempre”, che ha visto candidati uscenti rieletti e alcune new entry in un’ottica di rinnovamento della governance con 6/15 dei componenti cambiati. A cominciare dall’ingresso della docente di Medicina legale dell’Università di Messina Daniela Sapienza, incaricata come vicepresidente; conferme per Salvatore Rotondo nella veste di segretario, Fabrizio Sottile in quelle di tesoriere, e Giuseppe Renzo riconfermato presidente della CAO (commissione albo odontoiatri).

Consiglio direttivo

Ecco gli altri nomi del nuovo Consiglio direttivo che entreranno in carica nel prossimo gennaio: Barbagiovanni Tito, Campisi Antonino, Di Bella Gianluca, Genitori Giovanna, Giardina Claudio, Inferrera Santi, Lembo Aurelio, Leonardi Stefano, Quattrone Giancarlo, Salpietro Damiano Carmelo e Zagami Giuseppe. Per il Collegio revisori dei conti: D’Angelo Antonio, Giorgianni Concetto e Cincotta Gaetano (supplente). Rieletti anche gli altri componenti della CAO: Lo Giudice Giuseppe, Rizzo David, Spatari Antonio e Tedesco Michele.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.