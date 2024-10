Messina, dopo 112 anni chiude il Bar Santoro

StrettoWeb

Chiude dopo ben 112 anni di vita, il Bar Santoro nella centralissima Piazza Cairoli a Messina. “Una scelta dolorosa ripensando ai sacrifici della nostra famiglia ma necessaria. In questo momento desideriamo rivolgere lo sguardo indietro, quando Messina era un’altra città e piazza Cairoli era il cuore pulsante”, affermano Orazio e Lino Santoro Amante. “Un pensiero va ai nostri genitori e ai nostri nonni che hanno dato vita a questa importante attività commerciale. Per noi il 27 ottobre 2024 segna la data di una fine e, allo stesso tempo, di un nuovo inizio. Saremo impegnati in un altro percorso imprenditoriale.

“Desideriamo ringraziare quanti hanno lavorato con noi in tutti questi anni e chi ci è stato realmente vicino. Francesco Barbera è una di queste persone, anzi l’unica, un genitore acquisito al quale non possiamo che esprimere la nostra gratitudine per tutto quello che ha fatto per la nostra famiglia. E poi ci piace ringraziare i messinesi, quelli che hanno reso importante il nostro Ritrovo manifestando il loro apprezzamento”, concludono.

