Messina, la denuncia: “arsenico oltre i limiti, rischio per l’acqua potabile a Nizza di Sicilia”

“Con grande preoccupazione apprendiamo che il Sindaco di Nizza di Sicilia ha emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua, a seguito di una possibile contaminazione da arsenico. La tutela della salute pubblica impone misure rigorose e preventive, e questo provvedimento mette in luce un problema che poteva e doveva essere gestito con maggior trasparenza”. Lo dichiara il deputato di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo. “Durante l’incontro presso ARPA Messina era già emerso che, presso il cantiere per il raddoppio ferroviario, vi è un deposito di terre e rocce da scavo contenenti arsenico. Questo deposito, presente da mesi, non è stato comunicato né alla cittadinanza né agli organi competenti in tempo utile per adottare le necessarie misure di sicurezza. Tale mancanza di informazioni preventive ha ora delle conseguenze gravi per i cittadini di Nizza di Sicilia, che si trovano a non poter utilizzare l’acqua potabile, senza sapere da quanto tempo la contaminazione fosse presente“, rimarca Lombardo.

“Abbiamo sempre richiamato l’attenzione su questa criticità, senza creare allarmismi, ma con l’intento di garantire sicurezza e trasparenza. Oggi, purtroppo, i fatti confermano le nostre preoccupazioni: è necessario intervenire con urgenza per monitorare le risorse idriche, accertare le cause di contaminazione e assicurare alla cittadinanza che la situazione venga gestita con la massima responsabilità e attenzione”, conclude Lombardo.

