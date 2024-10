A Messina un corso di italiano per stranieri: ancora posti disponibili | INFO

StrettoWeb

Un corso di lingua italiana per tutti gli stranieri che vivono nel territorio di Messina. Il percorso formativo, avviato ufficialmente lo scorso 2 ottobre, promosso dai volontari e dai membri dell’Anolf Messina incentrato sull’alfabetizzazione, è progettato con lo scopo di fornire strumenti utili ad affrontare le sfide linguistiche che spesso costituiscono un ostacolo all’integrazione. L’Anolf di Messina, infatti, è da sempre impegnata sul fronte dell’amicizia, della fratellanza tra i popoli e della conoscenza della lingua italiana, perché crede che siano uno strumento straordinario.

Oltre 11 mila stranieri a Messina

Secondo i dati Istat, gli stranieri residenti a Messina al 1 gennaio 2023 sono 11.080 e rappresentano il 5,1% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dallo Sri Lanka (ex Ceylon) con il 31,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (18,5%) e dalla Romania (11,0%). Il corso è nato in risposta anche alle esigenze e alle richieste dei numerosi associati che si rivolgono presso i punti di ascolto Anolf, con l’obiettivo di dare opportunità anche per chi ha un limitato tempo a disposizione. II corso di italiano come proposto dalla struttura territoriale di Messina, con il supporto anche della Cisl Messina, è rivolto a donne, uomini e seconde generazioni può aprire un mondo di occasioni ed opportunità, rafforzando l’interazione, il dialogo, la convivenza e la conoscenza.

Info sul corso: orari, giorni e come partecipare

Due giorni a settimana, di pomeriggio, martedì e giovedì, dalle 17 alle 19, presso la sede della Cisl Messina, in viale Europa 58, angolo viale San Martino, si svolgono i corsi tenuti da volontari dell’Anolf che approcciano gli stranieri che chiedono di essere inseriti nel progetto. Il progetto prevede la sua conclusione del prossimo mese di giugno.

Per partecipare è sufficiente contattare la sede dell’Anolf di Messina, o recandosi negli uffici di viale Europa e di via Bellizona (pressi piazza Castronovo) oppure telefonicamente al numero 0906507627 e concordare un appuntamento. Il corso di italiano per stranieri è assolutamente gratuito e viene realizzato con classi da dieci alunni suddivisi secondo il livello di conoscenza della lingua. Ulteriori informazioni è possibile trovarle anche sulla pagina Facebook ufficiale di Anolf Messina.

