Il Messina si congratula con Marani, ma è ira social: “e la trattativa? Sciotto continua come se nulla fosse…”

Il Messina continua a operare come se nulla fosse accaduto e nulla continui ad accadere tutto intorno, tra figuracce giovanili, dimissioni poi rientrate, classifica già complicata, ennesima estate calda e tutto quello che si sa. Il sito ufficiale è praticamente inutile, esiste ma non viene quasi mai aggiornato, e così tutte le comunicazioni vengono affidate a Facebook, solo a Facebook, come se fosse la fanpage di un ragazzino.

In uno dei tanti post, qualche ora fa, la società “con in testa il presidente Pietro Sciotto esprime le più vive congratulazioni e augura buon lavoro al Presidente della Lega Pro Matteo Marani, ai Vice Presidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, e a tutto il consiglio direttivo, rieletti nella giornata di ieri per acclamazione nella sede di Firenze, durante l’assemblea elettiva delle società”.

Dei complimenti a cui però, dalle parti dello Stretto, non frega a nessuno. E infatti la reazione è abbastanza prevedibile. Nei commenti al post, il club viene massacrato dagli utenti: “e la trattativa?”, “pensavamo fosse l’annuncio del closing”, “Un presidente che continua per la sua strada come se niente ci fosse!! I Messinesi sono stanchi … società senza una programmazione senza senso di appartenenza senza ideali”, si legge in alcuni dei commenti. Ma sono decine e praticamente tutti dello stesso tenore.

La piazza è ormai spaccata, allo stadio non ci va nessuno, gli ultrà continuano a disertare lo stadio e per questo la tifoseria non capisce il senso – per Sciotto – di continuare a queste condizioni. Ogni post social, in pratica, ormai è un massacro.

