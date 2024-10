Messina, completati i lavori dell’area interna del Pronto Soccorso del Policlinico | FOTO

StrettoWeb

Completati oggi i lavori dell’area interna del Pronto Soccorso dell’AOU G. Martino di Messina. Raggiunto un primo importante step. I collaudatori, presenti oggi in cantiere, hanno accertato le condizioni necessarie che consentono dalla prossima settimana di procedere con la progressiva consegna degli arredi e delle apparecchiature elettromedicali, l’ultimazione delle aree esterne e i collaudi finali. La struttura non apre ancora, ma lo step raggiunto oggi era previsto nel cronoprogramma tracciato al fine di garantire l’apertura del pronto soccorso entro dicembre.

“Fin dal mio arrivo – afferma il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito – il Pronto Soccorso ha rappresentato una priorità e il 31 Ottobre era la data che avevamo previsto per questo primo step. Continuiamo a lavorare per consentire l’avvio dell’attività sanitaria. Il Pronto Soccorso è come un “gate”, è la principale porta di accesso a tutti i nostri servizi. La sua messa in funzione consentirà di poter agevolare meglio anche i percorsi di emergenza urgenza, vista la vicinanza con la radiologia e le aree più intensive”.

