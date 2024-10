Messina città dello Sport, 15 milioni di euro per gli impianti sportivi | FOTO

StrettoWeb

Messina diventa la città dello sport. Sono 15 milioni di euro da utilizzare per investimenti legati al risparmio energetico e alle manutenzioni. Da qui ai prossimi due anni l’amministrazione Basile conta di sistemare gli impianti sportivi cittadini. “È stato uno dei primi impegni che il Sindaco ci ha fatto assumere a inizio mandato. Per cui mentre si lavorava all’agibilità per la presenza di pubblico al Palatracuzzi (certificata dopo 23 anni) a quella del Palarescifina (dopo 20 anni) e ad aver seguito personalmente l’ordinaria amministrazione delle manutenzioni e delle tante criticità di tutti gli impianti cittadini, in parallelo, insieme a una rete fatta da tecnici, esperti e qualche collega assessori – a me piace chiamarla task force – ognuno, per competenza, ha dato il proprio contributo”, è quanto ha affermato l’assessore Massimo Finocchiaro.

“Molto soddisfatto”

“Per la mia parte insieme a Francesco Giorgio, esperto allo Sport del Sindaco, ho cominciato a verificare i tanti “piccoli” impianti da riqualificare sia in centro che nelle periferie. Grazie alla risoluzione di una vecchissima criticità con il credito sportivo oggi abbiamo accesso anche a nuove forme di finanziamento e possiamo anche partecipare a bandi ministeriali di Sport e Salute che prima ci erano preclusi. Mi ritengo pertanto molto soddisfatto del lavoro svolto fino ad oggi perché ho contezza che tutto ciò che è stato rappresentato oggi dal Sindaco in conferenza stampa è un piano Marshal da svariati milioni di euro dedicato allo sport e agli impianti cittadini. Fatti concreti e tangibili”, sottolinea Finocchiaro.

Raggiante Basile

“Questa amministrazione ha redatto un progetto biennale per riqualificare gli impianti sportivi comunali stanziando 15 milioni di euro. Un percorso iniziato dal 2018 per un comparto come quello dello sport che mai nessuno prima aveva fatto.. riqualificazione ed efficientamento energetico per dare vita a degli impianti sportivi all’avanguardia”, è quanto ha affermato il sindaco Federico Basile.

