Autostrade Siciliane comunica che, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione sulla A/18 Messina – Catania, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Giardini Naxos, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Messina in direzione Catania, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del 17 Ottobre.

Sulla tratta è istituito il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso.

