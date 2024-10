Messina pronta a ospitare un campione: a Santa Lucia del Mela arriva… Michel Platini

StrettoWeb

“Signore e signori, per una ricorrenza importante come i quarant’anni dalla fondazione del nostro club (15.02.1984), abbiamo deciso di fare le cose in grande. Michel “Le Roi” Platini, per la prima volta ospite di un club, sarà a Santa Lucia del Mela per una serata memorabile”. Un annuncio speciale per una serata speciale: Juventus Club “Gaetano Scirea” fa il colpaccio e, in occasione dei 40 anni dalla nascita, invita a Santa Lucia del Mela, provincia di Messina, l’ex campione della Juventus, che ha militato in bianconero proprio negli anni della fondazione.

Considerato uno dei più forti calciatori della storia del calcio, infatti, “lega il suo nome alla Juventus giocando dalla stagione 1982/83 alla stagione 1986/87. Scende in campo con la maglia bianconera per 224 volte realizzando 104 gol e vincendo 2 Campionati, 1 Coppa Italia, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe e 3 Palloni d’oro consecutivi”.

